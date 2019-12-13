Москва, , 10:45 — REGNUM Закон, уточняющий неприкосновенность деклараций, поданных в рамках программы «амнистии капитала», Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Речь идет об участниках любой из трех волн программы «амнистии капитала», в рамках который граждане РФ, имеющие средства и имущество за рубежом, могли задекларировать их в РФ. Им гарантировалось «прощение» заработанного капитала, а также отказ от преследования по вопросу изучения источников происхождения капитала.

Однако на практике суды стали изымать такие декларации, чтобы использовать их как доказательство в уголовном деле. Такие нормы стали возможны, так как Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) напрямую этого не запрещает.

В связи с этим закон прямо прописывает в УПК прямой запрет на использование спецдеклараций по «амнистии капитала» как доказательство вины в уголовных делах. Кроме того, закон также запрещает изымать такие декларации для судопроизводства.