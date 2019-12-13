Москва, , 10:23 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai и ее дочерняя компания Genesis объявили о старте в России программы «Авторассрочка». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Автомобили Hyundai и Genesis теперь можно приобрести в рассрочку во всех официальных дилерских центрах компаний.

По условиям программы «Авторассрочка», обладатели карт «Халва» могут приобрести любую модель Hyundai, а также Genesis G70 без первоначального взноса в рассрочку сроком на один год или на 1,5 года. На этот срок выплаты будут распределены равными долями.

Для того, чтобы проценты не начислялись, автовладельцам придется совершать операции по карте во время действия рассрочки на сумму от 10 тыс. рублей. Причем каждый месяц нужно будет совершить от пяти покупок по карте. Стоимость авто, по которой действует программа рассрочки, не должна превышать 4,9 млн рублей.

Напомним, за январь-сентябрь 2019 года автолюбители России потратили на покупку автомобилей Е-сегмента порядка 96,7 млрд рублей.

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