Москва, , 10:26 — REGNUM Закон, направленный в том числе на отмену уплаты подоходного налога с возмещения, которые получают все категории обманутых дольщиков, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Такие нормы содержатся в законе, который освобождает от уплаты НДФЛ доходов, полученных от продажи электроэнергии с объектов микрогенерации.

В частности, теперь все выплаты дольщикам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, будут освобождены от налогообложения. Сегодня право не уплачивать налог по закону имеют права только те дольщики, которые получают возмещение за счет средств компенсационного фонда. Теперь такие нормы распространятся на всех обманутых дольщиков.

«Норма федерального закона об освобождении от уплаты НДФЛ будет применяться в отношении выплат, полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019 года», — заявлял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.