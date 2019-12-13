Петрозаводск, , 10:24 — REGNUM Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о намерении выйти в Госдуму РФ с законопроектом о включении 31 декабря в перечень праздничных нерабочих дней.

«В этом году 31 декабря выпал на вторник. Ко мне поступило большое количество обращений с предложениями сделать этот день нерабочим. И я полностью с этим согласен — всем нам хотелось бы провести этот день с семьей и друзьями, спокойно подготовиться к встрече Нового года. Согласно документу, который в настоящее время готовится в Правительстве Карелии, предлагаю сделать 31 декабря выходным днем, а субботу, 28 декабря — рабочим», — заявил Парфенчиков. «Однако считаю, что этот вопрос нужно решить комплексно и уже не возвращаться к нему ежегодно. Поэтому сейчас вместе с депутатами Законодательного собрания готовим законопроект, с которым будем выходить в Государственную Думу РФ. Предлагаем внести изменения Трудовой Кодекс и навсегда включить 31 декабря в перечень праздничных нерабочих дней для всех субъектов нашей страны».

Комментируя инициативу главы Карелии, политологи сочли ее довольно перспективной.

«Конечно, это популярный шаг и избирателю он понравится. Людям вообще нравится все, связанное с праздниками — а особенно с Новым годом. Поскольку он у нас считается семейным праздником, то любую заботу властей о том, чтоб людям было комфортно его праздновать, можно красиво упаковать в виде «продвижения семейных ценностей», — считает политолог Аббас Галлямов.