Москва, , 10:27 — REGNUM Закон, направленный на отмену уплаты подоходного налога (НДФЛ) с доходов, которые граждане получили от продажи излишков электроэнергии с объектов микрогенерации, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Закон коснется электроэнергии, которая вырабатывается объектами микрогенерации. Под ними закон подразумевает объекты с мощностью не более 15 кВт, которые принадлежат гражданам РФ. Ранее Госдума уже приняла закон, которые позволяет продавать «излишки» электроэнергии, которые не были использованы самими гражданами.

Теперь закон устанавливает, что полученный с продажи такой электроэнергии доход не облагается подоходным налогом.