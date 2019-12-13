Иркутск, 13 декабря 2019, 10:02 — REGNUM Министерство лесного комплекса Иркутской области за ноябрь-декабрь 2019 года подало в арбитраж области 23 иска к крупнейшему целлюлозно-бумажному холдингу РФ — АО «Группа «Илим», совет директоров которого возглавляет российский миллиардер Захар Смушкин. Во всех исках речь идёт о взыскании разных сумм, в том числе доначисленной арендной платы по договору аренды лесных участков. Иски к производству уже приняты, судебные заседания намечены на конец декабря 2019 года-январь 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Только по восьми искам, поданным 2 декабря 2019 года, министерство требует взыскать с компании из Санкт-Петербурга более 63,74 млн рублей доначисленной платы по разным договорам аренды лесных участков.
13 января 2020 суд начнётся рассмотрение иска министерства «с требованием о взыскании доначисленной арендной платы по договору аренды лесного участка №12
Ещё 15 исков было подано в течение двух дней в конце ноября 2019 года.
Напомним, группа «Илим» базируется в Санкт-Петербурге. В состав компании входят три целлюлозно-бумажных комбината, два гофрозавода и проектный институт «Сибгипробум». Предприятия расположены в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Московской областях.
На сайте компании отмечается, что она является «крупнейшей российской целлюлозно-бумажной компанией». С 2007 года партнёром группы в рамках совместного предприятия является компания International Paper. Группа «Илим» производит 75% всей российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% бумаги. Общий годовой объем продукции — более 3,4 млн тонн. В АО «Группа «Илим» на 1 октября 2019 года 96,37% принадлежало Ilim SA (Швейцария).