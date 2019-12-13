Иркутск, , 10:02 — REGNUM Министерство лесного комплекса Иркутской области за ноябрь-декабрь 2019 года подало в арбитраж области 23 иска к крупнейшему целлюлозно-бумажному холдингу РФ — АО «Группа «Илим», совет директоров которого возглавляет российский миллиардер Захар Смушкин. Во всех исках речь идёт о взыскании разных сумм, в том числе доначисленной арендной платы по договору аренды лесных участков. Иски к производству уже приняты, судебные заседания намечены на конец декабря 2019 года-январь 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Только по восьми искам, поданным 2 декабря 2019 года, министерство требует взыскать с компании из Санкт-Петербурга более 63,74 млн рублей доначисленной платы по разным договорам аренды лесных участков.

13 января 2020 суд начнётся рассмотрение иска министерства «с требованием о взыскании доначисленной арендной платы по договору аренды лесного участка №12 от 25.12.2008 года в размере 14 667 542 руб. 75 коп» и «взыскании доначисленной арендной платы по договору аренды лесного участка №91−22−20/8 от 24.12.2008 в размере 6 975 518 руб. 65 коп», 23 декабря 2019 года «о взыскании доначисленной арендной платы по договору аренды лесного участка №91−12−10/8 от 23.12.2008 года в размере 15 390 911 руб. 48 коп» и «о взыскании доначисленной арендной платы по договору аренды лесного участка №91−18−12/8 от 18.12.2008 в размере 15 390 911 руб. 48 коп», 20 января 2020 года «о взыскании 3 315 355 руб. 82 копеек» за аренду и в тот же день отдельным иском о взыскании 3958 542 рубля 2 копеек. Также 27 января 2020 года начнут рассматривать иск министерства «о взыскании основного долга по договору аренды лесного участка от 24.12.2008 №91−22−21/8 в размере 5 277 127 рублей 73 копеек за период с 01.09.2015 по 06.08.2016» и «взыскании основного долга по договору аренды лесного участка от 25.12.2008 №91−28−9/08 в размере 2 723 101 рублей 10 копеек за период с 01.09.2015 по 06.08.2016».

Ещё 15 исков было подано в течение двух дней в конце ноября 2019 года.

Напомним, группа «Илим» базируется в Санкт-Петербурге. В состав компании входят три целлюлозно-бумажных комбината, два гофрозавода и проектный институт «Сибгипробум». Предприятия расположены в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Московской областях.

На сайте компании отмечается, что она является «крупнейшей российской целлюлозно-бумажной компанией». С 2007 года партнёром группы в рамках совместного предприятия является компания International Paper. Группа «Илим» производит 75% всей российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% бумаги. Общий годовой объем продукции — более 3,4 млн тонн. В АО «Группа «Илим» на 1 октября 2019 года 96,37% принадлежало Ilim SA (Швейцария).