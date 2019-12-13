Сеул, , 10:02 — REGNUM В ноябре 2019 года в Южной Корее зафиксировали спад индексов экспортных и импортных цен. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в ноябре текущего года индекс экспортных цен составил 97,11 пунктов, что на 1,8% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель сократился на 6,2%

В октябре средний курс воны к доллару составил 1184,13 вон, а в ноябре — 1167,45 вон.

Известно, что стоимость компьютеров, электрического и оптического оборудования сократилась на 1,7%, угля и нефтепродуктов — на 2,7%, химической продукции — на 2,3%.

Индекс импортных цен составил 107,1 пункта, что на 1% ниже, чем в октябре текущего года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель сократился на 2,1%.

Отмечается, что в ноябре цены на уголь и нефтепродукты упали на 2,2%, химическую продукцию — на 1,7%, электрического и оптического оборудования — на 1,2%.

Индекс цен — это показатель, характеризующий средний темп изменения цен товаров за определенный период.