Нур-Султан, , 09:56 — REGNUM В рамках третьей программы индустриализации Казахстана планируется увеличить экспорт обрабатывающей продукции, технологически усложнить выпускаемую продукцию и создать качественные рабочие места. Об этом 13 декабря заявил президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев на мероприятии, посвященном Дню индустриализации, сообщает агентство «Казинформ».

Глава государства напомнил, что с 2020 года начинается третья пятилетка индустриализации, в которой определен курс на развитие экспортоориентированной обрабатывающей промышленности. Токаев добавили, что третья программа должна стать основным фактором экономической трансформации республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря в Нур-Султане проходит торжественная церемония вручения премии «Алтын сапа», которая приурочена ко Дню индустриализации.

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