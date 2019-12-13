Москва, , 09:50 — REGNUM Известный телеведущий одного из российских телеканалов Стас Натанзон прекрасно высказался, написав что президент Украины Владимир Зеленский через пару лет сможет констатировать, что у них не трубопровод, «а у нас металлолом», заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя шутку Зеленского на фразу Путина.

«Газотранспортная система (ГТС) Украины без прокачки больших объемов газа из России рухнет.

Зеленский посылает сигнал не Газпрому, а ЕС, намекая на тот факт, что без действующей газовой трубы страна превращается в последнюю окраину коммунистической империи СССР.

Что с этим делать не знает ни президент Украины, ни кто-либо другой», — высказал своё мнение политилог.

Как сообщало ИА REGNUM, на шутку президента РФ Владимира Путина: «А у нас в квартире газ, а у вас…» президент Украины Владимир Зеленский ответил: «А у нас газопровод. И в этом баланс».

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