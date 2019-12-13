Пекин, , 09:36 — REGNUM Приток прямых иностранных инвестиций (FDI) в экономику Китая вырос на 6% за 11 месяцев 2019 года в годовом исчислении, достигнув уровня 845,9 млрд юаней, сообщили в Министерстве коммерции КНР.

В долларовом эквиваленте приток составил 124,4 млрд за указанным период, увеличившись на 2,6%. Только в ноябре приток FDI достиг 93,5 млрд юаней, что на 1,5% больше, чем годом ранее. С января по ноябрь всего 36 747 новых совместных предприятий было создано.

Иностранные инвестиции в сферу высоких технологий взлетели на 27,6% в годовом исчислении до 240,7 млрд юаней, что в свою очередь составляет 28,5% от общего объема FDI.

Приток инвестиций в сферу высокотехнологического производства и услуг достигли 83,4 млрд юаней и 157,3 млрд юаней, то есть выросли на 5,7% и 43,4% соответственно. Вливание FDI в пилотные зоны свободной торговли достигли 121,3 млрд юаней или 14,3% от их общего объема.