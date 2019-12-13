Черкесск, , 10:27 — REGNUM Депутаты парламента Карачаево-Черкесии в третьем окончательном чтении приняли законопроект о республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Уровень профицита казны на будущий год составил 276,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента региона.

Прогнозируемый доход бюджета Карачаево-Черкесии на 2020 год утвержден в размере почти 26,5 млрд рублей. Расходы на следующий год ожидаются в объеме 26,2 млрд рублей.

«Проект республиканского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы, как и в предыдущие годы, имеет ярко выраженную социальную направленность. Объем расходов по социально-ориентированным отраслям в общем объеме расходов составляет более 66%», — сказано в сообщении.

Как отметил на заседании парламента зампредседателя правительства — министр финансов республики Мурат Суюнчев, приоритетными направлениями при формирования проекта бюджета на 2020 год и на плановый период стали: повышение зарплат отдельных категорий работников и бюджетников, достижение уровня оплаты труда с учетом положений Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», достижение целевых показателей национальных проектов.

Отметим, что доходы бюджета Карачаево-Черкесии на 2019 год планировались на уровне более 25 млрд рублей, расходы — 24,9 млрд рублей. Профицит составил 103,2 млн рублей.