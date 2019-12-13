Сеул, , 09:28 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics дополнительно инвестирует в развитие завода по производству микросхем, расположенного в китайском городе Сиань, 9,5 трлн вон (~$8 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, компания намерена нарастить производство чипов флэш-памяти NAND, чтобы повысить свою конкурентоспособность на китайском рынке.

В 2017 году Samsung объявила, что в течение трех лет вложит $7 млрд в свой завод в Сиане, однако эта сумма продолжает увеличиваться. Ранее представители компании объявили о намерении инвестировать в данный завод $15 млрд.

Отметим, что в октябре текущего года председатель Госсовета Китая Ли Кэцян лично посетил завод по производству микросхем в Сиане.

В настоящее время завод в Сиане — единственная зарубежная база по производству полупроводников южнокорейской компании Samsung. Второй завод находится на стадии строительства.

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