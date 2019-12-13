Ташкент, , 09:14 — REGNUM Заемное соглашение по развитию ипотечного рынка в Узбекистане на сумму $200 млн подписали министерство финансов республики и Азиатский банк развития (АБР), сообщает 13 декабря издание Kun.uz.

Средства будут направлены на улучшение условий жилищной ипотеки в Узбекистане, в том числе на совершенствование нормативно-правовой базы ипотечного рынка и поддержку лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Кроме того, АБР и минфин республики подписали заемное соглашение по улучшению экономического управления на сумму $300 млн. Французское агентство развития выделит в рамках этого соглашения еще 50 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября АБР выделил Узбекистану $150 млн на поддержку стратегии правительства в области диверсификации сельского хозяйства и инноваций.

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