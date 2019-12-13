Киев, , 09:32 — REGNUM Готовность сделать все возможное для создания режима свободной торговли пятерки стран ГУАМ высказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария 12 декабря, сообщается на сайте грузинского правительства.

«Мы сделаем все возможное, чтобы режим свободной торговли между (членами) ГУАМ стал реальностью в результате многолетнего напряженного труда», — сказал Гахария в своем приветственном слове во время совместных заявлений глав правительств стран ГУАМ перед началом сессии в Киеве.

Он также поблагодарил коллег за поддержку суверенитета и целостности Грузии и заявил о приверженности грузинской стороны мирному урегулированию конфликтов.

Как передавало ИА REGNUM, в августе 2008 года Тбилиси пошел на резкую эскалацию регионального конфликта, начав военную операцию против мирных жителей Южной Осетии и российских миротворцев, находящихся в регионе. Чтобы остановить убийства осетин, Российская армия провела операцию «Принуждение Грузии к миру», после чего признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Стоит также отметить, что ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие) названа по первым буквам названия стран-участниц: Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия (ранее в ГУУАМ входил Узбекистан, вышел в 2005 году). Создана организация была в 1997 году, и ее действия и заявления стабильно носили антироссийский характер.

Очередная сессия ГУАМ началась в Киеве 12 декабря.