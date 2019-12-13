Челябинск, , 08:53 — REGNUM Арбитражный суд Уральского округа утвердил решение 18-го апелляционного суда о признании недействительным госконтракта на выполнение капитального ремонта дороги на сумму 374 млн рублей. Об этом пишет Накануне.Ru.

Речь идёт о работах на участке Миасское — Шадринск. Контракт заключили областной миндортранс и «Южуралмост».

Поводом для суда стала жалоба ЗАО «Уралмостострой». Компания заявила в ФАС о том, что ранее в ходе конкурса на выполнение работ по этому контракту заявка фирмы была отклонена. Миндортранс получил предписание не заключать по итогам аукциона контракт. А аукционная комиссия должна была отменить протоколы итогов этой закупки.

Контракт всё же был заключён. Но «Уралмостострой» направилось в суд и потребовало его отменить. Областной арбитраж отказался поддержать фирму, но апелляционные инстанции признали её правоту. Тем временем обязательства в рамках контракта уже исполнены.