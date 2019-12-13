Нур-Султан, , 08:48 — REGNUM По итогам первых девяти месяцев 2019 года объем услуг по операциям с недвижимым имуществом в Казахстане составил 816,5 млрд тенге ($2,12 млрд), что на 18,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 13 декабря сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

Отмечается, что 64% всех услуг в данном секторе приходится на Алма-Ату и Нур-Султан. За отчетный период объем услуг в столице Казахстана вырос на 15%, до 203,4 млрд тенге ($529 млн), а в Алма-Ате — на 33%, до 321,2 млрд тенге ($835 млн).

Наименьший объем услуг наблюдается в Туркестанской области — 4 млрд тенге ($10,4 млн), Кызыл-Ординской области — 5,3 млрд тенге ($13,8 млн) и Джамбульской области — 5,6 млрд тенге ($14,6 млн).

Напомним, по итогам 2018 года объем услуг в сфере недвижимого имущества в Казахстане составил 1,1 трлн тенге ($2,86 млрд), что на 8,8% больше, чем в 2017 году.

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