Магадан, Магаданская область, , 08:48 — REGNUM Правительство Магаданской области внесло в думу скорректированный проект «Программы развития Особой экономической зоны на 2020 год» с финансированием в 800 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Бюджет внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической зоны на 2020 год утверждён в размере 1 171 млн рублей. На этом этапе на различные мероприятия планируется выделить 800 млн, оставив 370 — нераспределенными. На финансирование непредвиденных расходов отводится 1 млн рублей», — сообщили в пресс-службе областной думы.

После доработки программы, из больше полусотни пунктов в документе осталось всего пять без каких либо конкретных обозначений и пояснений

Так, 100 млн рублей направят на ремонт дворов в столице Колымы, 200 млн — на проектирование объектов, включенных в нацпроекты и местные программы, 300 млн рублей — предназначены для модернизации и реконструкции инженерной и коммунальной инфраструктур в населённых пунктах городских округов, пишет «Весьма».

А вот и «вишенка на торте» — 150 млн рублей — столько затратят на создание государственного автономного учреждения «Корпорация развития промышленности Магаданской области». В общем, очередной фонд, естественно со штатными единицами и прочими «необходимыми» атрибутами, посредством которого руководство Колымы надеется притянуть дополнительные меры господдержки.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Госдума внесла поправки в бюджет, по которым Магаданская область в течении трёх лет получит более 5 млрд рублей.