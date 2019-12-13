Южно-Сахалинск, , 08:37 — REGNUM Представители рыбопромышленной отрасли Сахалинской области выступили за создание своего, рыбацкого, профильного регионального министерства. Рыбаков поддерживают депутаты областной думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению рыбаков, создание собственного отраслевого министерства позволит сократить «путь» к губернатору — сегодня система донесения решений на уровень руководства области сложна и запутана. А, как известно, «рыбацкий день год кормит». Рыбаки и поддерживающие их депутаты обращают внимание на то, что рыбопромышленная отрасль — одна из ключевых на Сахалине.

Рыбаки и депутаты отметили, что роль имеющегося сегодня на Сахалине Агентства по рыболовству фактически ведена к оформлению протоколов заседаний.

«У нас есть министр спорта с соответствующим министерством. Честное слово, обидно! Почему рыбацкого министерства нет?», — привело высказывания рыбаков ИА Сахалин. Инфо.

При этом рыбная промышленность ежегодно приносит Сахалину до 7 млрд рублей налогов и других отчислений. Инвестиции в отрасль за последние 5 лет составили 50 млрд рублей. Предприятия Сахалина и Курил ежегодно добывают 670 тыс. тонн рыбы и морских биоресурсов — это восьмая часть всего улова в России.

Рыбаки Сахалина подчеркнули, что далеко не в первый раз пытаются обратить внимание областных властей на недостаточное внимание к отрасли, но ничего не меняется — у отрасли сегодня нет даже курирующего зампреда. Согласится ли губернатор Сахалина Валерий Лимаренко с требованиями рыбаков — пока не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, новый глава Сахалина и Курил Валерий Лимаренко создал новое министерство, функции которого никто не может понять. Это министерство по эффективному управлению Сахалинской областью.