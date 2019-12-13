Москва, , 08:31 — REGNUM Роспотребнадзор дал советы гражданам, на что надо обращать внимание при покупке ювелирных украшений. Простые советы, которые помогут избежать подделки, опубликованы на сайте ведомства.

Читайте также: В России могут легализовать онлайн-продажи ювелирных изделий

Главное, чтобы на ювелирном изделии был именник — оттиск который ставит производитель. Продажа ювелирных изделий без оттиска государственных пробирных клейм Российской Федерации и оттисков изготовителей не разрешается.

Также на изделии должны быть опломбированные ярлыки с указанием наименования изделия, вида драгоценного металла, артикула, пробы, массы, вида и характеристики драгоценных камней, цены изделия.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов РФ разработало законопроект, цель которого — легализация продажи ювелирных изделий в интернете.

Читайте также: В России создадут ювелирный кластер