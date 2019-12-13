Нур-Султан, , 08:17 — REGNUM Доходы государственного бюджета Казахстана по итогам 11 месяцев 2019 года составили 8,514 трлн тенге ($22,13 млрд), что на 15% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 13 декабря заявил министр финансов республики Алихан Смаилов на заседании правительства, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, доходы государственного бюджета перевыполнены на 1,3%, в том числе на 0,3% — доходы республиканского бюджета и 4,1% — доходы местных бюджетов. Министр отметил, что рост доходов обеспечен за счет НДС, корпоративного подоходного налога, а также налога на международную торговлю.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых восьми месяцев 2019 года в бюджет Казахстана поступило 8,407 трлн тенге ($21,8 млрд по курсу на 10 сентября), что на 16,8% больше, чем в январе-августе 2018 года.

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