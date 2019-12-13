Москва, , 08:10 — REGNUM Торги по рублевым парам 12 декабря завершились снижением. Пара доллар/рубль упала на 0,68%, до 62,84 руб., евро/рубль — на 0,71%, до 69,95 руб., фунт/рубль — на 1,04%, до 82,71 руб. Укреплению рубля способствовал твит президента США Дональда Трампа, а также подорожавшая нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Трамп написал в своем Twitter, что «мы близки к заключению крупной сделки с КНР. Они хотят ее заключить, как и мы!». От него ждали любое заявление, так как 15 декабря должны автоматически ввестись новые тарифы на китайский импорт.

Позднее агентство Bloomberg сообщило, что президент Трамп подписал соглашение о торговле между США и Китаем, чтобы предотвратить повышение тарифов 15 декабря. Стороны согласовали тарифные сетки, отмену новых пошлин, а также закуп Китаем сельскохозяйственной продукции на $50 млрд в 2020 году.

Ослабление торговой войны оказало поддержку рисковым активам и давление на защитные. На этом фоне пара доллар/рубль упала до 62,67 руб., евро/рубль — до 69,71 руб.

Сегодня, 13 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в плюсе на 0,53%. На открытии Мосбиржи ожидается небольшое укрепление рубля к доллару и евро, ослабление против британца. Консерваторы победили на досрочных парламентских выборах в Великобритании. Они получили достаточно мест для создания правящего большинства в палате общин Великобритании.

Рубль усилил свои позиции к концу года. После вчерашнего ралли теперь он нацелен взять два уровня: 62,25 и 61,85 руб. На сегодня экономический календарь пустой. В 13:30 по мск ЦБ РФ огласит решение по процентной ставке.

Ожидается, что регулятор понизит ключевую ставку до 6,25% с 6,50%. С таким внешним фоном по Китаю и Британии, решение ЦБ не окажет влияния на рынок. По рублю стоит ожидать дальнейшего укрепления.

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