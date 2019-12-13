Пекин, , 07:50 — REGNUM Два китайских нефтегазовых гиганта анонсировали ведение переговоров с вновь организованной China Oil & Gas Piping Network Corporation (PipeChina) о реструктуризации или вливании активов, сообщает агентство Синьхуа.

Крупнейший нефтегазовый производитель и поставщик China National Petroleum Corporation анонсировал начало предварительных переговоров с PipeChina касательно возможных вливаний активов.

Крупнейший нефтепереработчик Поднебесной China Petrochemical Corporation, в свою очередь, анонсировал начало переговоров о реструктуризации с PipeChina, в которую могут войти определенные трубопроводные сети транспортировки сырой нефти, природного газа и нефтепродуктов компании.

Напомним, что госкорпорация PipeChina была организовано 9 декабря и будет отвечать за инвестиции, строительство и взаимосвязанность главных нефтяных и газопроводов по всей стране, дабы сделать более прозрачной и удобной систему транспортировки сырой нефти, нефтепродуктов и газа.

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