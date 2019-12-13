Москва, , 07:46 — REGNUM В Арбитражный суд Москвы поступил многомиллионный иск к одной из компаний горнодобывающей и металлургической группы «Мечел» — ООО «Мечел-Транс», которая специализируется на перевозках грузов, в том числе угля железнодорожным транспортом. Сумма претензий превышает 0,6 млрд рублей, но иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан АО «Титан» 6 декабря 2019 года. Сумма исковых требований — 616 577 995,46 рубля, подробности спора пока неизвестны. По данным ЕГРЮЛ, истец учреждён в июле 2013 года ОАО «РЖД Логистика» и ОАО «Национальный капитал», основной вид деятельности — аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования. АО является совладельцем компании по торговле электроэнергией — ООО «Энергопромсбыт».

Ответчик — ООО «Мечел-Транс» учреждено в ноябре 2001 года, единственный участник на сегодня — ПАО «Мечел». Уставный капитал компании — 10 млн рублей, ею управляет другое ООО в статусе управляющей компании. Компания имеет доли в ряде юрлиц, в том числе в ООО «Порт Мечел-Ванино» (Хабаровский край) и ООО «Порт Мечел-Темрюк» (Краснодарский край).