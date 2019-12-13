Пекин, , 07:31 — REGNUM Торговля между Китаем и Россией, как ожидается, достигнет рекордных $110 млрд по итогам 2019 года, сообщили в Министерстве коммерции КНР.

Торговля между странами за период с января по ноябрь 2019 года достигла $100,32 млрд, что на 3,1% выше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщил пресс-секретарь министерства Гао Фэн во время пресс-конференции.

За первые десять месяцев года Китай импортировал сельхозпродукции из России на 12,4% больше, чем годом ранее. При этом экспорт автомобилей из Китая вырос на 66,4%, сообщил Гао. За указанный период прямые инвестиции Китая в экономику России выросли на 10,7% в годовом исчислении.