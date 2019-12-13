Орск, Оренбургская область, , 07:23 — REGNUM В Орске Оренбургской области в 2019 году на ремонт дорог выделялось более 660 млн рублей. Источниками финансирования стали бюджеты федерального, областного и городского уровней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации муниципалитета.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано семь участков дорог протяженностью 15 км. Объем финансирования составил 188 млн рублей. Работы на этих участках выполнены в полном объеме.

На ремонт еще 15 объектов деньги выделялись как областные субсидии и дотации. Их объем составил более 470 млн рублей. В этом случае подрядчик не справился с техзаданием.

Горадминистрация выставила исполнителю контракта претензию и потребовала выплатить неустойку — почти 7 млн рублей, отмечает RIA56.

Решено приостановить ремонт дороги по пр. Ленина (от ул. Нефтяников до ул. Добровольского) до наступления благоприятных погодных условий. Также весной 2020 года планируется продолжить работы по благоустройству тротуаров, парковок и заездных карманов для общественного транспорта, примыканий асфальтобетонного покрытия на съездах, замене дорожной плитки, примыкающей к трамвайным путям.

Как подчеркнул глава Орска Василий Козупица, заказчик оплатил только фактически выполненные работы. Ремонт возобновят в 2019 году после заключения новых муниципальных контрактов.

«Если в весенний период 2020 года выявятся факты недобросовестной работы, которая уже принята и оплачена, будет проведена претензионная работа по выявленным дефектам в рамках гарантийных обязательств», — сказал мэр.