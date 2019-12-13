Пекин, , 07:11 — REGNUM Общий объем активов финансовых институтов Китая выросли на 8,1% до 312,46 трлн юаней (около $44,5 трлн) по данным на конец третьего квартала текущего года, сообщает агентство Синьхуа.

По данным на конец третьего квартала, банковские учреждения имели у себя 284,67 трлн юаней активов, что на 7,7% больше в годовом исчислении, сообщили в Народном банке Китая. Институты ценных бумаг нарастили активы на 13,6% в годовом исчислении по итогам третьего квартала до 7,83 трлн юаней, в то время как страховые институты — на 11,7% до 19,96 трлн юаней.

Совокупные обязательства китайских финансовых институтов составили 283,94 трлн юаней, что на 7,6% больше, чем годом ранее за аналогичный период.