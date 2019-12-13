Пекин, , 06:44 — REGNUM Продажи электромобилей в Китае замедлили рост за первые 11 месяцев 2019 года в связи с усилением давления на индустрию, сообщает агентство Синьхуа.

Всего в стране было продано 1,04 млрд электромобилей в период с января по ноябрь 2019 года, что на 1,3% выше, чем годом ранее, в то время как производство выросло на 3,6% до 1,09 млн единиц, если верить официальным данным Китайской ассоциации автопроизводителей. В ноябре продажи электромобилей обвалились на 43,7% в годовом исчислении, а производство упало на 36,9%.

В более широком автомобильном секторе наблюдается умеренный всплеск активности: производство выросло на 3,8% в годовом исчислении до 2,59 млн единиц в ноябре, в то время как продажи упали на 3,6% до 2,46 млн единиц против 4,1% падения в октябре.