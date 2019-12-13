Южно-Сахалинск, , 07:05 — REGNUM Полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в ходе пресс-конференции обратил особое внимание на развитие российских Курильских островов. По мнению полпреда, Япония проигнорировала весьма перспективные предложения российских властей по совместному развитию Курил, следовательно, на Курилах должны работать инвесторы из России и других стран, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Нам надо развивать инвестиции на Курильских островах. Надо приглашать инвесторов и российских, и из ближайших стран. Мы эту работу должны активизировать. Она пока немножко задерживалась, причину, думаю, вы понимаете. Мы ожидали, что интерес со стороны Японии станет более предметным. То есть начнётся экономическое сотрудничество, будут реализовываться совместные проекты в сфере экономики. Не начинается. Ну, значит, тогда нам надо просто засучить рукава и активнее работать по привлечению инвесторов из России и других стран», — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов провели пресс-конференцию по вопросам развития федерального округа. В ходе пресс-конференции, в частности, полпред сообщил, что увеличения федерального финансирования Сахалина на социальные проекты не будет, поскольку оно уже сегодня превышает в разы финансирование других регионов — 73 тыс. рублей в год на человека против 6−10 тыс. рублей в других субъектах РФ.