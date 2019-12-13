Вашингтон, , 06:28 — REGNUM Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай в эту пятницу могут подписать проект торгового соглашения. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на собственный источник.

Сообщается, что проект соглашения содержит такие пункты, как снятие нового блока пошлин на китайский импорт и снижение в два раза введенных ранее пошлин на 360 миллиардов долларов. В свою очередь, КНР увеличит закупки сельскохозяйственных и других продуктов из США.

Перечисленные уступки входят в так называемый «первый этап торговой сделки с Китаем», который был утвержден президентом США Дональдом Трампом.

Второй этап сделки, включающий изменения в промышленной политике Китая, будет обсуждаться после выборов в США.

Читайте ранее в этом сюжете: Торговые переговоры США и Китая: «в основном» договорились, но сделки нет