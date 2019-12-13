Нижний Новгород, , 06:17 — REGNUM В банкротном деле одного из застройщиков жилого комплекса «Окский берег» в Нижегородской области дольщики массово подают заявления в суд «о разрешении разногласий по включению требований в реестр требований кредиторов должника, возникших между конкурсным управляющим Беловым Максимом Валерьевичем и конкурсным кредитором должника» ООО «Экоград». Десяток подобных заявлений поданы в декабре 2019 года, но пока неизвестно в связи с чем возникли споры. Среди заявителей не только жители Нижегородской, но и Тюменской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кроме разногласий в суд массово поступают заявления об установлении требований и включении их в реестр кредиторов общества. Размер требований варьируются, речь идёт о суммах, внесённых за квартиры, которые дольщики так и не получили.

Напомним, проект ЖК предполагал строительство 56 домов, которые находятся в разной степени готовности в посёлке Новинки Богородского района. Средства в них вложили около 3,5 тыс. человек. Один из застройщиков (ООО «Экоград») после подачи иска фондом защиты прав дольщиков в июле 2019 года был признан банкротом. Его конкурсным управляющим назначен Максим Белов. В конце октября арбитражный управляющий сообщил о подаче 43 требований от участников строительства. Ещё несколько десятков участников потребовали выплаты штрафов за срыв сроков и неустойку. Количество претензий растёт, как и реестр кредиторов.

В конце ноября 2019 года управляющий обнародовал промежуточные итоги инвентаризации имущества застройщика. В списке — главная понизительная подстанция, право на аренду пяти земельных участков, арендодателем по которым выступает государственное АО «Дом.РФ».

В ноябре нижегородские власти заявили, что фонд защиты прав дольщиков направит на достройку ЖК порядка 4,3 млрд рублей, а область — 400 млн рублей. Сдать долгострой должны в 2022 году. Ранее вице-премьер Виталий Мутко поручил разработать экономическую модель для данного объекта, чтобы достроить его.