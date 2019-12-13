Новосибирск, , 06:10 — REGNUM Группа «ВИС» представила в Совете Федерации свои инвестиционные проекты в Новосибирской области: четвёртого моста через реку Обь и сети поликлиник, сообщается на сайте компании.

Напомним, что 10 и 11 декабря 2019 года в Совфеде прошли Дни Новосибирской области.

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По данным «ВИС», четвёртый мост позволит значительно улучшить дорожную обстановку в Новосибирске. При этом он не только увеличит транспортную доступность разделённых рекой частей города, «но и станет архитектурной достопримечательностью столицы Сибири».

По словам заместителя генерального директора Производственной фирмы «ВИС» Евгения Баскакова, сейчас завершается подготовительный этап работ, выполнена шумозащита прилегающих домов, получено разрешение на работы по реконструкции путепровода в створе Зыряновской улицы.

Что касается семи медицинских учреждений, то они должны появиться в Новосибирске до конца 2022 года. Это будут современные поликлиники с общей мощностью более 6,5 тысяч посещений в смену.

В компании отмечают, что «это первый проект государственно-частного партнёрства в России, структурированный в рамках федерального закона о ГЧП №224-ФЗ».

В Совфеде участники встречи обсудили необходимые меры господдержки проектов и выстраивание работы с частными инвесторами.