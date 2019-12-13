Хабаровск, , 06:03 — REGNUM Комплекс по сортировке мусора в Хабаровском крае может получить преференции ТОР, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Компания «Экотехнопарк Восточный» может построить современный комплекс по сортировке мусора в Хабаровском крае. Срок реализации проекта — 2022 год, стоимость строительства — 1,2 млрд рублей. Проект может рассчитывать на получение преференций ТОР. Об этом сообщило Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта на Дальнем Востоке.

Мощность будущего завода — 220 тыс. тонн мусора в год. За заводе планируется отбирать 50% мусора полезных фракций по 8−10 наименованиям — пластик, жесть, картон. Комплекс разместится рядом с уже существующей мусорной станцией «Северная».

Из отобранных «полезных» мусорных фракций может создаваться топливо, по калорийности сравнимое с бурым углем.

Как сообщало ИА REGNUM, Забайкалье готовится к работе по новой системе обращения с твердыми бытовыми отходами. С начала 2019 года региону удалось избавиться от несанкционированных свалок общим объёмом до 300 тыс. кубометров.