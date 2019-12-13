Новосибирск, , 05:57 — REGNUM Новосибирский аэропорт «Толмачёво» за 11 месяцев 2019 года обслужил 30,3 тыс. самолёто-вылетов (+12% к аналогичному периоду 2018 года), из них в ноябре — 2,8 тыс. (+18%), сообщает пресс-служба воздушной гавани.

С начала текущего года «Толмачёво» обслужил 6,2 млн пассажиров (+14%). Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях 4,5 млн (+14%), на международных — 1,7 млн (+12%).

Пассажиропоток в ноябре составил почти 528 тыс. человек (+14,7% по сравнению с показателем 2018 года). На внутрироссийских рейсах обслужено почти 370 тыс. пассажиров (+12%), на международных — 158 тыс. (+21%).

Самыми динамичными направлениями ноября (по сравнению с ноябрём 2018 года) на внутрироссийских авиалиниях стали: Уфа (+202,8%), Томск (+170,8%), Улан-Удэ (+138,8%), Самара (+95,1%), Новый Уренгой (+86,4%) и Челябинск (+79,2%). На международных — Наманган (+192,5%), Пхукет (+138,1%), Камрань (+81,6%), Пекин (+53,9%), Санья (+50,2%), Дубай (+50%) и Нур-Султан (+43,9%).

Самыми популярными направлениями среди пассажиров при этом стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Хабаровск, Владивосток, Пхукет, Камрань, Утапао, Бангкок, Санья, Ош, Бишкек, Нур-Султан, Ташкент, Худжанд.