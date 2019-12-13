Хабаровск, , 05:54 — REGNUM В столице Хабаровского края намерены создать фонд для поддержки гражданских инициатив, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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С идеей создания Единого городского фонда к мэру Хабаровска Сергею Кравчуку обратилась руководитель городского благотворительного проекта «Навстречу» Алла Джан-Ша.

Общественники будут представлять свои проекты специальной комиссии, которая будет оценивать степень их важности для города. В итоге активисты смогут получать небольшие гранты на реализацию своих инициатив. В комиссию войдут эксперты из разных отраслей — ученые, экономисты, социологи, деятели искусств. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил создать рабочую группу по формированию фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе пресс-конференции рассказал, что на Дальнем Востоке реализуется свыше 2 тыс. инвестиционных проектов.