Хабаровск, , 05:44 — REGNUM Новогодние живые ёлки на елочных базарах Хабаровского края будут привозными. Власти рассудили, что так дешевле, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Елочные базары откроются в Хабаровске с 20 декабря. В мэрии объяснили, что открывать их раньше не имеет смысла — все начинают наряжать ёлки ближе к концу месяца. Зелёных красавиц доставят в Хабаровск из соседнего Приморья, а также из Забайкалья и Амурской области. В питомниках этих регионов ёлки оказались дешевле, даже с учётом доставки в Хабаровск.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице ЕАО Биробиджане приступили к монтажу главной новогодней ёлки. Её высота 25 метров. Ёлка искусственная, её приобрели в соседнем Китае, решив не губить живую ель. В Хабаровске главная ёлка края будет живой, её высота составит 20 метров, её соберут из 199 живых елей.