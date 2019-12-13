Красноярск, 13 декабря 2019, 05:28 — REGNUM Впервые все протестированные в красноярской лаборатории йогурты — восемь видов — оказались качественными. Об этом сообщает региональный портал newslab.ru.
По словам начальника отдела стандартизации и оценки соответствия «Красноярского Центра стандартизации и метрологии» Татьяны Мельник, в исследованиях прошлых лет несоответствие образцов по микробиологическим показателям превышало 50%.
При последней контрольной закупке и испытаниях выяснилось, что все приобретённые в разных торговых сетях восемь видов йогуртов, произведённых в разных регионах России и в Казахстане, полностью соответствуют требованиям нормативно-правовой и нормативной документации.
В тестировании питьевых фруктовых йогуртов также принимали участие студенты Торгово-экономического института СФУ.
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