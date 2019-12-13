Казань, , 05:14 — REGNUM В арбитраж Татарии поступил банкротный иск к ООО «Транснациональная фармацевтическая компания». Ответчик, по открытым данным, за девять лет своей работы являлся исполнителем по свыше 700 госконтрактам, стоимость которых превышает 3,4 млрд рублей. Среди заказчиков чаще всего встречается управление фонда социального страхования по Татарии. Иск о несостоятельности пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск от казанского ООО «Агри Партс Казань» поступил в суд 11 декабря 2019 года. Сумма претензий — 400 857,86 рубля. В августе 2019 года компания выиграла гражданский иск, решение по которому устоялось в вышестоящей инстанции в октябре. Речь шла о долге за аренду помещений. Стороны в мае 2017 года подписали договор субаренды складского неотапливаемого помещения площадью 834,2 кв.м. и складского отапливаемого помещения площадью 206 кв.м., лит. Г12, расположенных по адресу улица Васильченко, 31 в Казани. Именно долг по этим договорам стал основанием для гражданского иска.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Транснациональная фармацевтическая компания» учреждено в декабре 2010 года в Казани для оптовой торговли изделиями, которые применяются в медцелях. Единственный владелец — директор Арман Джавадян. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Также Арман Джавадян руководит фирмой в Подмосковье — ООО «ТФК Орто», которое занимается производством мединструментов и оборудования. Владелец данного ООО, созданного в 2017 году, — Артур Джавадян.

По данным из открытых источников, за годы существования «Транснациональная фармацевтическая компания» стала участником 716 госконтрактов на сумму более 3,444 млрд рублей. Среди основных заказчиков — Фонд социального страхования по Татарии, с которым было заключено почти 130 контрактов на сумму 1,836 млрд рублей. Также 275 контрактов было подписано с ГУП «Таттехмедфарм» на сумму свыше 0,527 млрд рублей.