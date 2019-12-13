Мехико, , 04:59 — REGNUM Новое соглашение о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (USMCA) ратифицировали мексиканские сенаторы. Об этом 12 декабря сообщается на сайте сената государства в Twitter.

За принятие проголосовали 107 парламентариев, а против высказался лишь один. Мексика стала первой из трех участников договора, кто ратифицировал USMCA.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Мехико представители Мексики, Канады и Соединенных Штатов подписали новое трехстороннее торговое соглашение (USMCA), заменяющее другое соглашение — NAFTA, действовавшее с 1994 года.

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