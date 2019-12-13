Южно-Сахалинск, , 05:03 — REGNUM В ходе пресс-конференции полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова сахалинский журналист задал полпреду вопрос об отчислениях с сахалинских нефтегазовых проектов, назвав их «условно федеральными», выразив при этом явное недовольство в связи с уменьшением федеральных отчислений в бюджет островного региона. Юрий Трутнев в такой трактовкой не согласился и объяснил почему, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"Как известно, существует план социально-экономического развития центров экономического роста, согласно которому регионы получают федеральные деньги. Сахалинская область тоже получает федеральные деньги — они формально федеральные. А по факту — это отчисления с наших же нефтегазовых проектов. И отчисления эти в последние годы только увеличивались. Нам обещали, что соответственно будут увеличиваться и ассигнования из федерального бюджета. Однако в 2020 году только урезали на 10 млрд, по-моему, было 15, а стало 5 млрд. В связи с чем такое сокращение, будет ли это продолжаться и дальше и будем ли мы получать то, что нам обещали?», — спросил у Юрия Трутнева журналист ОТВ-Сахалин Сергей Суханов.

Юрий Трутнев с такой постановкой вопроса категорически не согласен.

«В связи с чем такое отношение. Смотрите, первое: вы назвали деньги проекта «Сахалин-2» «условно федеральными». Это такой вольный оборот. Вы знаете, у нас страна не живет по принципу что находится на территории — то принадлежит территории. Так не бывает. У нас сейчас уменьшается доля бюджета от добычи полезных ископаемых, но все равно, это 40%, это довольно много. Если оставлять эту долю непосредственно в территориях, где их добывают, то у нас будет Ямало-Ненецкий автономный округ, будет Пермь, Башкирия, Тюмень, ну, еще несколько территорий хорошо жить, Москва, потому, что это центр. А остальные что будут делать — совершенно непонятно», — сказал Юрий Трутнев.

В подтверждение своих слов Юрий Трутнев привел цифры, которые снимают любые вопросы по «нефтегазовым деньгам» с сахалинских проектов и надуманным обидам островитян:

Юрий Трутнев «Я назову вам простые цифры. В рамках субсидии, которая выделяется на развитие социальной инфраструктуры, о которой вы упоминали, на всей территории в среднем на одного человека приходится от 6 до 10 тыс. рублей в год. В целом, учитывая количество населения, это не маленькие цифры, это миллиарды. На Чукотке это 10 тыс. рублей на человека, там действительно непросто жить, остальные цифры — 6−8 тыс. Сейчас назову цифры Сахалина — на одного человека приходится 73 тыс. рублей в год. Это уже с учетом перераспределения. Ещё добавить? Сколько сделать? 100−200 тысяч? Это несправедливо. Никакого увеличения не будет».

Как сообщало ИА REGNUM, «страдания» жителей Сахалина по поводу перераспределения нефтегазовых доходов, которое было предпринято федеральным Минфином в 2017 году, ни разу пока не нашли своего подтверждения. Так, после громких заявлений о том, что острова ждет нищета, после перераспределения доходов в пользу федерального центра из расчета 25% Сахалину, 75% в федеральный бюджет (раньше было наоборот) Сахалин сверстал бездефицитный бюджет 2018 года. Обосновывая решение, глава Минфина РФ Антон Силуанов привел железный аргумент: Сахалин не осваивает свои колоссальные деньги. Тогда, в 2017 году, неиспользованными, на депозитах в банках, лежали 9,5 млрд рублей сахалинского бюджета. Сегодня правительство островного региона уложило в «кубышку» фактически треть бюджета — 41 млрд рублей.

При этом годами не решаются важнейшие социальные вопросы, действительно важные для жителей региона: власти категорически отказываются строить социальное жилье, делая ставку на строительство коммерческого и арендного, Сахалину не хватает школ, дорог и много другого.