Москва, , 04:45 — REGNUM Арбитражный суд Москвы 15 января 2020 года начнёт рассматривать иск ПАО «Туполев», входящего в Объединённую авиастроительную корпорацию. Ответчиком в деле о взыскании долга и неустойки по договору выступает АО «Русавиаинтер», которое специализируется на «разработке и изготовлению серийных интерьеров и интерьеров повышенной комфортности» для самолётов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан 5 декабря 2019 года. Сумма исковых требований — 72 782 591,88 рубля. В споре речь идёт «о взыскании задолженности в размере 71 355 482 рубля 24 копеек по договору от 24.04.2015 года №30/35/204/2015, неустойки в размере 1 427 109 рублей 64 копеек». Подробности дела пока неизвестны.

Претензии к АО «Русавиаинтер» имеет и авиастроительный завод из Ульяновска, который также входит в структуру Объединенной авиастроительной корпорации — АО «Авиастар-СП». Его иск начнут рассматривать 27 января 2020 года. В споре речь идёт «о взыскании задолженности в размере 6 900 985,2 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 373 627,78 руб. за период с 23.02.2019 по 14.01.2019, процентов за пользование чужими денежными средствами, начиная с 15.11.2019 по день фактического исполнения судебного акта».

АО «Русавиаинтер» базируется в Воронеже и работает с 2003 года.