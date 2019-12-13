Благовещенск, , 04:33 — REGNUM Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов рассказал о дальнейших перспективах нового моста, который соединил Россию и Китай, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Официальное открытие моста стало знаковой вехой в развитии российско-китайских торговых отношений. Ожидается, что появление моста серьёзным образом отразится на росте товарооборота между странами.

«Мы вместе со строителями проинспектировали мост, и уже можно сказать, что он достроен. Самое главное теперь — это оформление документов. Это очень важный процесс. Саму дорогу, 13 км подъездных путей, виадуки, мы постараемся оформить в декабре. А вместе с китайской стороной договорились, что к июню с двух сторон мы закончим с документами. Потому что это международное соглашение, и мы оформляем его в рамках законодательства двух стран. А это не просто», — рассказал министр на пресс-конференции в Москве 12 декабря.

Александр Козлов раскрыл и некоторые особенности строительства нового моста.

«Этот проект в стране — единичный, практики такой нет. Каждый раз мы проходим новые шаги. Когда мы начинали строить мост, то планировали его под грузовой поток, потому что река Амур не позволяла круглогодично поставлять друг другу товары, а мост позволит это делать. И следующий шаг — мы подготовили ноту вместе с нашими коллегами из Министерства иностранных дел, отправили её в Китай и ждём согласования. Для того, чтобы была возможность передвижения легкового автотранспорта по мосту», —добавил Александр Козлов.

Также он разъяснил финансовую составляющую проекта, как будут окупаться затраты на строительство моста, рассказал о взимании платы за проезд.

«Сколько это будет стоить, я сейчас не могу ответить, потому что когда готовили финансово-экономическое обоснование этого проекта, напомню, он строится без бюджетных денег, как обсуждали мост в Якутии, этот мост 100% концессионный за кредитные деньги. Отдача в течение 15 лет за счёт провозной платы. То есть изначально перемещение легкового транспорта не учитывалось. Поэтому, как только мы согласуем, сразу предусмотрим такую возможность», — отметил министр.

Также министр рассказал о планируемой вокруг моста инфраструктуре.

«Ну и параллельно с китайской стороны и с российской стороны строятся пункты пропуска, ведь нужно создать условия для пограничных и таможенных служб. А это большая работа, которая ведётся нашими коллегами из Минтранса», — пояснил Козлов.

Как сообщало ИА REGNUM, между Россией и Китаем построен трансграничный мост, который позволит в будущем существенно нарастить товарооборот между двумя странами.