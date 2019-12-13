Владивосток, , 04:18 — REGNUM Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, отвечая на вопрос о строительстве краболовного флота на Дальнем Востоке на проходившей 12 декабря пресс-конференции в Москве, заявил, что все решения, механизмы получения субсидий, сроки будут окончательно оформлены в постановлении правительства РФ в ближайшие два месяца, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Трутнев озвучил, что на верфях Дальнего Востока будет построено 18 судов, из них 16 — краболовов. Также планируют построить 14 рыбоперерабатывающих заводов.

«Что касается того, где будут размещены заказы — вы знаете, что мы обращались к президенту РФ, он нас поддержал и поручил разработать механизм субсидирования для тех судов, которые будут строиться на Дальнем Востоке. Предприятия должны осваивать новые виды продукции. Я неделю назад был в Приморье, там первое судно уже заложено, и работа над ним идёт. В Хабаровском крае ситуация на заводах разная — на Амурском судостроительном заводе тоже был недавно — и там не очень простая. Но вы знаете, невозможно из Москвы создать план модернизации завода, снижения издержек на производстве. Этим нужно заниматься на месте. Поэтому помогать мы будем, но самое главное — это та работа, которая сейчас должна быть проведена на предприятиях», — сказал Юрий Трутнев.

Полпред пояснил и по планируемым суммам и срокам:

«Начнём с сумм. Краболов стоит 1,4−1,6 млрд рублей. Двадцать процентов — от 280 до 320 млн на судно. Проект постановления правительства разрабатывается. Думаю, что в течение пары месяцев мы его примем».

Как сообщало ИА REGNUM, на судостроительном заводе «Восточная верфь» в Приморье прошла закладка первого отечественного краболова. Всего построят семь рыбопромысловых судов: два судна для добычи и транспортировки краба в живом виде, два судна процессора для добычи и переработки краба и три ярусолова для промысла трески.