Благовещенск, , 03:48 — REGNUM Вопросам модернизации дальневосточной железной дороги уделяется огромное внимание, отметил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, отвечая на вопросы журналистов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: БАМу и Транссибу вдвое урезали финансирование на 2019 год

Ожидаемое расширение дальневосточных портов влечёт за собой работы по модернизации железнодорожной сети, связывающей Дальний Восток с западными регионами России.

«На сегодняшний день реализуется план модернизация БАМ и Транссиба. Что касается возникновения дефицита провозных возможностей, он будет компенсироваться не только за счёт строительства и реконструкции, но и за счёт увеличения скорости движения поездов, улучшения маневрирования, эта работа с железной дорогой постоянно ведётся», — отметил Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, финансирование Байкало-Амурской и Транссибирской магистрали на 2019 год было урезано вдвое.