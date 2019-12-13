Москва, , 02:54 — REGNUM Продажи ёлочных украшений на старте продаж упали примерно в полтора раза. Об этом 13 декабря пишет газета «Известия».

По данным федерального оператора «Платформа ОФД», проанализировавшего информацию о продажах новогодней атрибутики за период с 15 ноября по 6 декабря с 900 тыс. онлайн-касс, в этом году её продажи в целом упали почти в полтора раза, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом, ёлочных игрушек купили меньше на 48%, мишуры — на 47%, гирлянд — на 25%, искусственных ёлок — на 12%.

Зато звёзд на ёлку купили больше на 15%.

Эксперты предполагают, что, возможно, продажи новогоднего товара ещё возьмут своё, поскольку на настроения покупателей сильно влияет доминирующая сейчас в регионах тёплая, малоснежная «не новогодняя» погода.

При этом отмечается, что размер новогоднего чека, наоборот, вырос. Что может говорить с стремлении покупать более дорогие, качественные «долгоживущие» новогодние украшения.

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