Якутск, , 02:58 — REGNUM Для уменьшения оттока населения с Дальнего Востока принимается недостаточно мер, заявил на пресс-конференции в Москве полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Журналист из Амурской области задала вопрос о том, достаточно ли принимается мер для уменьшения оттока населения с Дальнего Востока и будут ли ещё какие-то меры приниматься?

«Нет, недостаточно. Если отток продолжается, а он продолжается к сожалению, то значит мер недостаточно. Но дело всё в чём — для того чтобы люди оставались на Дальнем Востоке, приезжали на Дальний Восток, условия жизни должны быть не хуже, а ещё лучше, чем в центральной России по всем показателям, таким как медицина, образование, дороги, жильё и так далее. Эта задача, которая стоит впереди, она будет реализовываться в рамках новой программы развития Дальнего Востока, мы о ней говорили — она буквально несколько дней назад одобрена председателем правительства и сейчас мы готовимся докладывать её президенту», — ответил Трутнев.

Также полпред акцентировал, что ситуацию изменит льготная ипотека для дальневосточников:

«Надеюсь, что определённый вклад в интерес к Дальнему Востоку внесёт ипотека по 2%. Мы об этом не говорили, давайте скажем простую вещь — человек, который сейчас живёт в центральной части России, но возможности приобрести жильё не имеет, он может сейчас получить гектар и получить кредит под строительство дома на этом гектаре».

Как сообщало ИА REGNUM, из регионов Дальнего Востока продолжается бегство населения. Так, численность Хабаровского края с начала 2019 года сократилась на 18,5 тыс. человек.