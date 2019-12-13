Якутск, , 02:35 — REGNUM Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе пресс-конференции в Москве подвёл итоги работы ведомств по развитию Дальнего Востока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Юрия Трутнева, за прошедшие пять лет, после начала создания нормативной базы по предоставлению преференций для реализации социально-экономических проектов на Дальнем Востоке, на данный момент в ДФО при господдержкой реализуется 2 094 инвестпроекта, после исполнения которых в экономику регионов будет вложено 4,1 трлн рублей.

«283 предприятия уже введены в эксплуатацию, с объёмом инвестиций 788 млрд рублей, создано 43 тысячи рабочих мест. Есть программа социального развития центров экономического роста, строится более 700 объектов. И мы прекрасно понимаем, что развитие такой огромной территории не происходит одновременно. Для того чтобы люди действительно почувствовали изменения, нужно чтобы предприятия были введены и объекты построены, ну и в конце концов реализована программа развития Дальнего Востока, которую, вы знаете, мы вместе обсуждали», — кратко озвучил журналистам ситуацию полпред президента в ДФО.

Как сообщало ИА REGNUM, посетив дальневосточную ярмарку в Москве, Юрий Трутнев отметил:

«Дальневосточная ярмарка» знакомит жителей и гостей столицы с обычаями, ремёслами и бытом коренных и малочисленных народов, даёт возможность людям поучаствовать в мастер-классах и почувствовать себя дальневосточником, а, может быть, приехать на Дальний Восток, чтобы там жить и работать».