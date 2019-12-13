Москва, , 09:59 — REGNUM Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди российских предпринимателей на предмет их отношения к использованию технологий на базе искусственного интеллекта (ИИ) в хозяйственной деятельности. Инициатором и идейным вдохновителем проведение опроса является проектный офис по реализации национальной программы «Цифровая экономика» Аналитического центра при правительстве Российской Федерации.

Представленные данные исследования выглядят следующим образом:

91% представителей бизнеса знают о технологиях ИИ, но 43% из них не используют и не планируют использовать ИИ в работе своей компании, 31% опрошенных используют технологии ИИ, а 23% планируют их внедрять в ближайшее время.

Из бизнесменов, использующих технологии ИИ, 82% находят их эффективными. Среди основных показателей эффективности называют рост скорости (20%) и повышение удобства (14%) работы. В исследовании ни слова не сказано о снижении себестоимости производимых с помощью ИИ товаров и услуг, а также о росте качества и удовлетворенности потребителей.

91% респондентов считают, что государство должно способствовать развитию технологий искусственного интеллекта, в первую очередь за счет создания и финансирования программ профессионального образования. Из этого следует, что на сегодняшний день бизнес остро нуждается в соответствующих специалистах, которые не только могут разрабатывать технологии ИИ, но и работать с создаваемыми на их основе платформами и программным обеспечением. Кадровый дефицит является одной из причин того, почему больше половины предпринимателей не спешат внедрять ИИ в своих компаниях. Другая причина — необходимость крупных финансовых вложений в приобретение новейших технологий, которые приведут к удорожанию товаров и услуг. Большая часть предпринимателей — 65% из тех, кто не планирует связать свой бизнес с ИИ, — не видят необходимости в использовании таких технологий.

Другими словами, сегодня российский бизнес не готов полностью принять тотальную цифровизацию и интеллектуальную автоматизацию производства.

В настоящее время научное сообщество окончательно не определилось с понятием «искусственный интеллект». Для него существует как минимум шесть общих определений. ИИ как научное направление возникло в середине 1950-х годов. В конце 1970-х годов в СССР возобновился интерес к ИИ как к разделу информатики и кибернетики. Бум обсуждения ИИ в Российской Федерации пришелся на 2018−2019 годы, когда в стране заговорили о лидерстве в этой отрасли как о самой важной задаче на ближайшие десять лет. 11 октября 2019 года В. В. Путин своим указом утвердил национальную Стратегию развития искусственного интеллекта в России до 2030 года.

Эксперты, выступающие в СМИ в России и за рубежом, признают лидирующие позиции по разработке ИИ за двумя странами — США и Китаем, между которыми сейчас идет торговая война.