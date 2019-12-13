Рига, , 01:20 — REGNUM По сравнению с 2017 годом, по данным Центрального статистического управления (ЦСУ) средние доходы домохозяйств Латвии выросли в 2018 на 11,7% и составили 546 евро, информирует портал LSM.

В 2017-ом рост доходов домохозяйств тоже превысил 10%. Быстрее всего в 2018-ом это происходило в Латгалии — 13,8%. Но по-прежнему уровень доходов в этом регионе самый низкий в Латвии, всего 376 евро в месяц. В Земгале — 501 евро, в Риге — 669, в Курземе 467, Видземе — 431. Доходы горожан выше, чем сельских жителей. 575 евро против 483.

Средний доход на одного члена семьи равнялся в 2018 ом году 389 евро в месяц. В среднем в 6,5 раз отличилась доходы богатых и бедных, что является одним из самых высоких показателей социального неравенства в Евросоюзе.