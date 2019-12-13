Рига, , 01:18 — REGNUM Представитель Рижского порта Лиене Озола заявила, что муниципалитет Риги будет терять около 3 млн евро ежегодно после передачи управления порта под юрисдикцию государства, пишет портал mixnews.lv.

Сегодня согласно закону о портах 10% всех платежей за переваленный тоннаж, пользование каналом, обслуживание малых судов и т.д. перечисляются в городской бюджет. В 2018 году эта сумма составила 3,4 млн евро, в этом, в связи с падением транзита, 3,2 млн

Регнум уже писал, что США ввели санкции против мэра Вентспилса Айвара Лемберга, Свободного порта Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса, Агентства развития Вентспилса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса. В этих условиях правительство Латвии передало в Сейм законопроект о перенятии портов Риги и Вентспилса под свой контроль. Планируется, что управление портами возьмёт на себя компания с уставным капиталом размером 35 000 евро.