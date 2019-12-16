16 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Считается, что у России издревле всего две беды – дураки и дороги. Но, судя по стабильности вбросов про «жизнь у нас хуже всех», классик решительно ошибался. Главной проблемой нашей страны по-прежнему остается паникерство и безграмотность. Хорошим тому примером можно считать недавно вспыхнувший скандал вокруг российских тарифов на электричество

Александр Запольскис, , 12:48 — REGNUM Считается, что у России издревле всего две беды — дураки и дороги. Но, судя по стабильности вбросов про «жизнь у нас хуже всех», классик решительно ошибался. Главной проблемой нашей страны по-прежнему остаются паникерство и безграмотность. Хорошим тому примером можно считать недавно вспыхнувший скандал вокруг российских тарифов на электричество.

Электрические лампы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила наказать главу Минэнерго за срыв сроков подготовки подзаконных актов к закону об «умных счетчиках», введение которых предполагает закон, подписанный президентом России. Это подняло актуальность «электрической темы» в СМИ. На основе доклада министра энергетики РФ, представленного в рамках «Правительственного часа» в Государственной думе, они разместили ряд статей, вызвавших в последние четыре дня огромный резонанс.

В них говорилось, что, согласно справки Минэнерго, отечественные домохозяйства получают электроэнергию втрое дешевле, чем средний потребитель в Европе (3,31 и 10,11 рублей за кВт/ч соответственно). При этом отмечалось, что в ряде стран тарифы еще выше. В частности, в Италии они достигают 15 рублей (4,91 евроцента за кВт/ч), в Бельгии — 21,5 рубль, в Германии — 22 рубля, в Дании — 22,9 рубля.

Ответом на это стал вал якобы фактических опровержений, подводящих читателей к мысли, что ведомство Александра Новака запустило недостоверную информацию, а попросту говоря — соврало. В действительности, как заявило некое «Сообщество потребителей энергии», цены на электричество в России дороже даже с учетом перекрестного субсидирования тарифов для физических лиц за счет повышения расценок для промышленности. Как водится с броскими цифрами и убойными картинками.

Электрик

Ну, и «понеслась душа в рай». В особенности в телеграм-каналах и разного рода «социальных пабликах», с радостью подхвативших выкладки «разоблачителей» в качестве очередного доказательства плохости государства и наглой глупости чиновников. В некоторых местах даже козыряли классической фразой: «А мы об этом говорили еще год назад». Мол, цены на электричество для промышленности в России уже превзошли аналогичные цены в США. Мол, зря не послушали. Ибо вот она, правда.

Но что примечательно, никто из алармистов и народных защитников почему-то не потрудился хотя бы поверхностно пройтись даже по самым открытым из доступных источников для перепроверки цифр. Например, действующие средние тарифы на электроэнергию для населения.

В Москве средняя цифра составила по однотарифным счетчикам 5,38 рублей за кВт/ч, В Санкт-Петербурге — 4,53 рубля. В городе Рыльске Курганской области — 3,89 рубля. А в Карасуке Новосибирской области — 2,68 рубля. Кому интересно покопаться в частностях, можно посмотреть и другие населенные пункты России.

Из чего как минимум следует, что справка Минэнерго если и неточна, то не более чем на величину статистического шума. Тогда как материалы на основе выкладок «сообщества потребителей», не проходят даже самый элементарный факт-чекинг.

Приведенные в диаграммах семь американских центов по текущему курсу доллара в (63,58 рубля, ЦБ РФ на 11 декабря 2019) — это 4,45 рубля за кВт/ч, что как минимум в 1,34 раза выше реального положения дел. Тогда как приведенные 10 центов в Германии составляют 6,35 рубля, что в 3,46 раза занижено относительно действительности.

Электрические вилки

Свежие актуальные цифры по США мне найти не удалось, потому возьмем данные за 2018 год. Средняя цифра оказалась приведенной только в диапазоне — от 8 до 17 центов за кВт/ч. Причем нижняя граница касалась 16, а верхняя — 23 штатов из пяти десятков имеющихся в Америке.

Из чего следует большое сомнение в верности расчетов этого общества. Причем как в части потребителей-физиков, так и в смысле тарифов для промышленности. Нет, может быть, эксперты «общества» действительно правы, но беда в том, что своих расчетных методик они нигде не привели, а их итоговые цифры с открытыми данными по действующим тарифам, мягко скажем, не бьются.

Стало быть, и декларируемые выводы про якобы ужасное положение с электротарифами и их катастрофической дороговизной по сравнению «даже с США» есть чистой воды хайп. Основан он на упомянутых в начале статьи главных российских бедах: на общей безграмотности и перманентно негативном паникерском настрое. В рамках которого у нас совершенно точно все плохо, мы живем хуже всех в мире и у нас ничего и никогда не может быть хорошо даже теоретически. А если кто такое говорит, значит, он заведомо обманывает. И плевать, как оно там на самом деле есть.

Судя по масштабу репостов «разоблачительных» материалов и практически полному отсутствию взвешенных оценок, масштаб обеих проблем в России действительно велик.