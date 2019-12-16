Александр Запольскис, 16 декабря 2019, 12:48 — REGNUM Считается, что у России издревле всего две беды — дураки и дороги. Но, судя по стабильности вбросов про «жизнь у нас хуже всех», классик решительно ошибался. Главной проблемой нашей страны по-прежнему остаются паникерство и безграмотность. Хорошим тому примером можно считать недавно вспыхнувший скандал вокруг российских тарифов на электричество.

Электрические лампы
Электрические лампы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила наказать главу Минэнерго за срыв сроков подготовки подзаконных актов к закону об «умных счетчиках», введение которых предполагает закон, подписанный президентом России. Это подняло актуальность «электрической темы» в СМИ. На основе доклада министра энергетики РФ, представленного в рамках «Правительственного часа» в Государственной думе, они разместили ряд статей, вызвавших в последние четыре дня огромный резонанс.

В них говорилось, что, согласно справки Минэнерго, отечественные домохозяйства получают электроэнергию втрое дешевле, чем средний потребитель в Европе (3,31 и 10,11 рублей за кВт/ч соответственно). При этом отмечалось, что в ряде стран тарифы еще выше. В частности, в Италии они достигают 15 рублей (4,91 евроцента за кВт/ч), в Бельгии — 21,5 рубль, в Германии — 22 рубля, в Дании — 22,9 рубля.

Ответом на это стал вал якобы фактических опровержений, подводящих читателей к мысли, что ведомство Александра Новака запустило недостоверную информацию, а попросту говоря — соврало. В действительности, как заявило некое «Сообщество потребителей энергии», цены на электричество в России дороже даже с учетом перекрестного субсидирования тарифов для физических лиц за счет повышения расценок для промышленности. Как водится с броскими цифрами и убойными картинками.

Электрик
Электрик

Ну, и «понеслась душа в рай». В особенности в телеграм-каналах и разного рода «социальных пабликах», с радостью подхвативших выкладки «разоблачителей» в качестве очередного доказательства плохости государства и наглой глупости чиновников. В некоторых местах даже козыряли классической фразой: «А мы об этом говорили еще год назад». Мол, цены на электричество для промышленности в России уже превзошли аналогичные цены в США. Мол, зря не послушали. Ибо вот она, правда.

Но что примечательно, никто из алармистов и народных защитников почему-то не потрудился хотя бы поверхностно пройтись даже по самым открытым из доступных источников для перепроверки цифр. Например, действующие средние тарифы на электроэнергию для населения.

В Москве средняя цифра составила по однотарифным счетчикам 5,38 рублей за кВт/ч, В Санкт-Петербурге — 4,53 рубля. В городе Рыльске Курганской области — 3,89 рубля. А в Карасуке Новосибирской области — 2,68 рубля. Кому интересно покопаться в частностях, можно посмотреть и другие населенные пункты России.

Из чего как минимум следует, что справка Минэнерго если и неточна, то не более чем на величину статистического шума. Тогда как материалы на основе выкладок «сообщества потребителей», не проходят даже самый элементарный факт-чекинг.

Приведенные в диаграммах семь американских центов по текущему курсу доллара в (63,58 рубля, ЦБ РФ на 11 декабря 2019) — это 4,45 рубля за кВт/ч, что как минимум в 1,34 раза выше реального положения дел. Тогда как приведенные 10 центов в Германии составляют 6,35 рубля, что в 3,46 раза занижено относительно действительности.

Электрические вилки
Электрические вилки

Свежие актуальные цифры по США мне найти не удалось, потому возьмем данные за 2018 год. Средняя цифра оказалась приведенной только в диапазоне — от 8 до 17 центов за кВт/ч. Причем нижняя граница касалась 16, а верхняя — 23 штатов из пяти десятков имеющихся в Америке.

Из чего следует большое сомнение в верности расчетов этого общества. Причем как в части потребителей-физиков, так и в смысле тарифов для промышленности. Нет, может быть, эксперты «общества» действительно правы, но беда в том, что своих расчетных методик они нигде не привели, а их итоговые цифры с открытыми данными по действующим тарифам, мягко скажем, не бьются.

Стало быть, и декларируемые выводы про якобы ужасное положение с электротарифами и их катастрофической дороговизной по сравнению «даже с США» есть чистой воды хайп. Основан он на упомянутых в начале статьи главных российских бедах: на общей безграмотности и перманентно негативном паникерском настрое. В рамках которого у нас совершенно точно все плохо, мы живем хуже всех в мире и у нас ничего и никогда не может быть хорошо даже теоретически. А если кто такое говорит, значит, он заведомо обманывает. И плевать, как оно там на самом деле есть.

Судя по масштабу репостов «разоблачительных» материалов и практически полному отсутствию взвешенных оценок, масштаб обеих проблем в России действительно велик.